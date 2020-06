Luxemburg ist weit weg von Herdenimmunität

Obwohl weiterhin regelmäßig Einwohner und Grenzgänger auf das Coronavirus getestet werden, bleibt eine Frage offen: Wie viele Menschen haben sich tatsächlich angesteckt und wie viele sind inzwischen immun? Das Forschungsinstitut Liser (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research) veröffentlichte am Donnerstag Ergebnisse, die uns einen ersten Einblick verschaffen. Nach Angaben des Instituts könnten 1,4 Prozent der Bevölkerung immun sein, also «nur» knapp 8500 Personen.

In dieser Zahl mit inbegriffen sind die 4151 positiv Getesteten, aber auch Personen, die einen asymptomatischen Krankheitsverlauf hatten sowie Personen, die zwar krank waren, aber nicht getestet wurden. Hierbei handelt es sich demnach um eine hypothetische Prognose, da derzeit noch nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, ob es bei Erkrankten nach der Genesung zur Immunität kommt.

«Die Antikörper haben wahrscheinlich eine begrenzte Lebensdauer»

Einer Studie aus Wuhan, dem Ausgangspunkt der Pandemie, zufolge sind nur vier Prozent der Menschen immun, das obwohl man davon ausgeht, dass mindestens 25 Prozent der Stadtbevölkerung am Virus erkrankt waren.

Dieselbe Studie weist darauf hin, dass «die Antikörper eine begrenzte Lebensdauer haben». Bei diesen Studien handelt es sich allerdings lediglich um Indikatoren. Die statistischen Auswertungen der in Luxemburg durchgeführten Tests sollen mehr Licht in diese Angelegenheit bringen.

Eines ist jedenfalls sicher: Bis dato ist nur ein sehr geringer Teil der Einwohner Luxemburgs gegen das Coronavirus immun. Die Quarantäne, die laut den Forschern besonders effizient war, hat in gewisser Weise die Herdenimmunität verhindert.

(th/L'essentiel)