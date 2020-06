Mann liegt mit Stichwunde in Blutlache

Am Montagabend gegen 20.45 Uhr wurde ein Mann in der Fußgängerzone von Ettelbrück in einer Blutlache gefunden. Wie die großherzogliche Polizei am Dienstagmorgen berichtet, blutete der Mann stark aus einer Stichwunde am Bein.

Die Polizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise, die zur Klärung der Umstände beitragen, können der Polizei in Diekirch/Vianden unter Telefon 244 80 1000 oder per E-Mail (police.diekirchvianden@police.etat.lu) gemeldet werden.

(pp/L'essentiel)