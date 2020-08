Ponts et Chaussées starten Tunnel-​​Überprüfung

Die alljährliche Instandsetzung der Autobahntunnel durch die Administration des Ponts et Chaussées hat am gestrigen Montag begonnen. Dabei wird vor allem auf die lebenswichtigen Sicherheitssysteme geschaut. Von der Branderkennung bis hin zu Nothaltebuchten, der Beleuchtung, den Notrufsäulen und der Videoüberwachung wird alles durchleuchtet. «Die meisten Wartungsarbeiten in den Tunneln werden nachts durchgeführt», so die Verwaltung, die «die Auswirkungen auf den Verkehr» minimal halten will.

Auch die Tunnelwände werden gereinigt. Insgesamt handelt sich um 25 Tunnels oder Wildbrücken: Grouft, Rëngelbour, Stafelter, Gousselerbierg, Mersch, Roost, Colmar-Berg, Schieren, Howald, Cents, Richard Serra, Kirchberg, Saint-Esprit, Pénétrante Sud, Merl, Petingen-Eglise, Biff, Sekundärzugang, Micheville, Aessen, Ehleringen, Foetz, Frisingen, Mondorf und Markusberg.

Die Wartungs- und Reinigungsarbeiten sollen bis Ende Oktober dauern. Alle geplanten Termine für die verschiedenen Tunnel können unter www.cita.lu eingesehen werden.

(nc/L'essentiel)