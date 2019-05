Luxemburg bezahlt am wenigsten für Gas und Strom

Die schlechten Nachrichten zuerst: Generell sind die Preise für Gas und Strom für Privathaushalte EU-Weit gestiegen, wie aus einer Eurostat-Studie für den Zeitraum vom zweiten Halbjahr 2017 bis zur zweiten Jahreshälfte 2018 hervorgeht. Durchschnittlich stiegen die Strompreise in der EU um 3,5 Prozent auf 21,10 Euro pro 100 Kilowattstunden und die Gaspreise um 5,7 Prozent auf 6,70 Euro pro 100 Kilowattstunden.

Doch nun die guten Nachrichten: Im Vergleich zu seinen direkten Nachbarn kommt das Großherzogtum in beidem noch recht günstig weg. In Deutschland zahlen Privathaushalte mit 30 Euro im Schnitt am meisten, gefolgt von Belgien (29,40 Euro) und Frankreich (18 Euro). Luxemburg liegt mit 16,90 Euro sogar noch unter dem EU-Schnitt von 21,1 Euro.

Auch beim Gaspreis müssen die luxemburgischen Haushalte nicht so tief in die Tasche greifen: 4,30 Euro zahlt man hierzulande pro 100 Kilowattstunde. In in Deutschland sind es schon 6,10 Euro, in Belgien 6,30 Euro, in Frankreich sogar 7,60 Euro. Der EU-Schnitt liegt bei 6,70 Euro pro 100 Kilowattstunde.

In der einheitlichen Kunstwährung, den Kaufkraftstandards (KKS), steht Luxemburg sogar noch besser da: Die KKS gleicht generelle Preisunterschiede zwischen den einzelnen Ländern aus, im Vergleich zu den sonstigen Kosten für andere Waren und Dienstleistungen zeigt sich, dass die Strompreise in Luxemburg in der EU mit 13,8 KKS pro 100 Kilowattstunde am zweitniedrigsten waren. Nur Finnland hatte einen niedrigen Wert (13,7 KKS). Beim Gaspreis war Luxemburg sogar am günstigsten europaweit (3,5 KKS pro 100 Kilowattstunde). Das Großherzogtum hatte zudem – zusammen mit dem Vereinigten Königreich – den niedrigsten Anteil von Steuern und Abgaben am Gaspreis. Je 10 Prozent betrug dieser für beide.

