Kox rudert bei privaten Securities teilweise zurück

Nach der Kritik an der Beauftragung privater Sicherheitsunternehmer durch die Stadt Luxemburg sagte Minister Henri Kox (Déi Gréng) am Montag gegenüber L'essentiel, dass dieses Personal «seinen Platz in der Gesellschaft hat, weil Bewachung im Gesetz vorgesehen ist». Der Minister schlug damit in dieser Kontroversen deutliche leisere Töne an als noch Ende November. Damals hatte er die Ankündigung der Hauptstadt, private Sicherheitsdienst mit Hunden auf Patrouille schicken zu wollen, scharf kritisiert. Kox hatte die Pläne als rechtswidrig bezeichnet.

Einen Blankoscheck für ihren Einsatz in allen Bereichen wolle er zwar nicht ausstellen. So sieht Kox unbewaffnete Streifendienst oder Wachdienste als mögliche Einsatzfelder für die privaten Dienstleister. Der Minister wies jedoch daraufhin, dass bald eine bessere Überwachung solcher Einsätze möglich sein werde. Dazu ist eine Gesetzesänderung geplant, die das aktuelle Gesetz aus dem Jahr 2002 ersetzen soll. Nach Ansicht des Ministers liege die Wahrung der öffentlichen Ordnung aber besser in den Händen der Polizeibeamten, die speziell für diesen Zweck ausgebildet seien.

Das Schöffengremium der Stadt Luxemburg war von der städtischen Opposition und der Landespolitik scharf kritisiert worden für das Vorhaben. In anderen Gemeinden wird das gleiche Modell dagegen bereits seit einiger Zeit praktiziert. Ein Beispiel hierfür ist die Stadt Differdingen. In der Diskussion hatte der Gemeindeverband Sylvicol («Syndicat des villes et communes») darauf hingewiesen, dass ein solches Vorgehen durchaus mit der Gesetzeslage zu vereinbaren sei.

(jg/L'essentiel)