Wetterjahr 2019 war für Landwirte «katastrophal»

Das Jahr 2019 war zu heiß und zu trocken, vor allem im Norden Luxemburgs. Das geht aus den Daten hervor, die die Administration des Services Techniques de l'Agriculture (Asta) von 32 Wetterstationen im ganzen Land gesammelt hat. Die Witterungsbedingungen hatten auf die Landwirtschaft – insbesondere auf den Obst- und Weinbau – verheerende Folgen.

2019 war das Jahr der Hitzerekorde. So wurde im Juli in Steinsel ein Höchstwert von 40,8 Grad gemessen – ein absoluter Rekord seit 1838. Auch im Winter wurde in Remich ein neuer Höchstwert von 23,9 Grad erreicht – etwa sechs Grad mehr als der bisherige Rekord von 1990. An allen als Referenz gewählten Messstationen war es wärmer als die Durchschnittstemperatur – in Küntzig sogar bis zu ein Grad wärmer. Diese hohen Temperaturen waren jedoch im Mai begleitet von einer Kältewelle. Nach einem ungewöhlich milden Jahresbeginn – im Februar wurde in Asselborn eine Temperatur von über 2,7 Grad gemessen – fing es im Mai plötzlich an zu frieren. Das hatte auf den Obst- und Weinbau verheerende Folgen, so die Asta.

Zu trocken im Norden, zu nass im Süden

Was die Niederschläge betrifft, so war das Jahr 2019 für die Landwirtschaft nicht besser. Während es im Norden an Regen fehlte, war der Boden im Süden zeitweise durchnässt. Während im nördlichen Arsdorf die Werte der Niederschläge um 136 Millimeter tiefer als im Vorjahr lagen, waren sie im südlichen Koerich um 62 Millimeter höher. Ein Phänomen, das den Landwirten zu schaffen machte.

Trotz der Nässe im Süden ist der Boden aufgrund der hohen Temperaturen, vor allem in den Sommermonaten, stark ausgetrocknet. Die Dürre beeinträchtigte die Ernte schwer – insbesondere die von Mais. Zwar setzte der Regen im Oktober ein, doch das reichte nicht mehr aus, um die unteren Schichten des Bodens wieder aufzufüllen. Um den Wassermangel auszugleichen, müsste es über den ganzen Winter andauernd regnen.

(jw/L'essentiel)