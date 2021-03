«Ich bin privat und im Job an der Front»

Angélique (40) hätte nie gedacht, eine Pandemie zu erleben. Die zweifache Mutter arbeitet seit 20 Jahren bei Auchan in Luxemburg. Um mit der Situation klar zu kommen, habe sie ihr Schicksal selbst in die Hand genommen. «Ich musste meine Zeit genau planen. Wenn ich frei hatte, habe ich die meiste Zeit damit verbracht, meiner 12-jährigen Tochter bei den Hausaufgaben zu helfen», erzählt sie im Gespräch mit L'essentiel.

Durch ihren Schichtdienst habe die Teamleiterin ihr Familienleben organisieren können. Aber leicht sei das nicht gewesen: «Ich fühlte mich überfordert. Es war eher eine psychische Erschöpfung, weil ich sowohl zu Hause als auch auf der Arbeit an der Front sein musste», berichtet die französische Pendlerin. Zum Glück habe sie auf die Unterstützung ihres Lebensgefährten und ihrer Kollegen zählen können. «Mein Mann hilft mir stark im Haushalt und unter Kollegen unterstützen wir uns ebenfalls gegenseitig. Man fühlt sich nicht alleine. Das ist schon wichtig», sagt sie.

«Meine Kinder bekommen von mir keinen Kuss mehr»

Neben ihrer Familie und ihr Freundeskreis hätte ihr auch ihre Bindung zu den Kunden geholfen, durch den Lockdown zu kommen. Den häufigen Kontakt mit Menschen schätzt Angélique sehr an ihrem Beruf. «Es tut einfach gut, sich mit anderen auszutauschen. Gewisse Leute sind alleine zu Hause und brauchen einfach jemanden, mit dem sie ein Gespräch führen können», so Angélique.

Angéliques Priorität sei, ihre Familie und ihre Kunden glücklich zu machen. Aber jeden Tag in Kontakt mit Menschen außerhalb des Familienkreises zu sein, das habe sie besonders am Anfang der Pandemie auch beunruhigt. «Ich hatte Angst, meine Familie mit dem Virus anzustecken. Seither habe ich mir so manches abgewöhnt. Meine Kinder bekommen zum Beispiel von mir keinen Kuss mehr. Wir haben für uns selbst Regeln festgelegt. Es ist schwer für mich und vor allem für meine zwölfjährige Tochter, die trotz ihres Alters manchmal eine kleine Umarmung von der Mama braucht» erzählt sie weiter.

Bei der Familie kehre langsam wieder die Normalität ein und man fange an Pläne zu schmieden. Angélique nehme sich auch wieder etwas Zeit für sich selbst, was sie in den vergangenen Monaten fast vergessen habe. «Letzte Woche habe ich meinen Urlaub genutzt, um zum Friseur zu gehen. Das hatte ich mir seit Monaten nicht mehr gegönnt. Es ist nämlich auch wichtig, sich ab und zu mal um sich selbst zu kümmern», sagt sie zum Ende unseres Gesprächs.

(L'essentiel/Noémie Koppe)