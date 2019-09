Prinz Guillaume wird Pfadfinderführer

Prinz Guillaume (37) übernimmt die Nachfolge seines Großvaters, Großherzog Jean, der am 23. April im Alter von 98 Jahren verstarb, und wird Pfadfinderführer. Die Nachricht wurde am Dienstag von der Fédération nationale des éclaireurs et éclaireuses du Luxembourg (FNEL) veröffentlicht.

Guillaume wird am 4. Oktober offiziell in sein neues Amt eingeführt. An diesem Tag findet in Luxemburg das nächste Treffen der World Scout Foundation – der der Großherzog angehört – statt. Aufgabe der Organisation ist es, Mittel zur Finanzierung von Scouting-Projekten auf der ganzen Welt zu sammeln.

(L'essentiel)