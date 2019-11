Betrüger schicken vergiftete Glückwunsch-​​SMS

«Sie befinden sich auf unserer Liste der Gewinner.»: So beginnt eine SMS, die die Menschen auf die Internetseite einer Supermarktkette locken soll. Dahinter verbergen sich Betrüger. Die Nutzer werden aufgefordert, einige Fragen zu beantworten und dann ihre persönlichen Daten einzugeben.

Soweit so gewöhnlich für ein Gewinnspiel, aber der Haken versteckt sich im Kleingedruckten. Nach sechs Tagen kommt das böse erwachen in Form einer Abo-Gebühr von 85 Euro. Den mit dem abschicken die Daten ergaunern sich die Betrüger eine Abo von den Gewinnern. Die Police Grand-Ducale hat am Montag auf ihrer Facebookseite eine Warnung veröffentlicht, in der sie dazu aufruft die ganze Familie über die Masche zu informieren. Damit will man den Ganoven das Handwerk legen.

Der Betrug mit der Abofalle ist tatsächlich kein neues Internetphänomen. In unterschiedlicher Form begegnet er seit Jahren immer wieder Internetnutzern. Beispielsweise wenn Nutzern wie in diesem Video kostenlose Produktproben angeboten werden.

(L'essentiel)