Der Mindestlohn steigt um 55 Euro

Dass zum 1. Oktober eine neue Indextranche ausgelöst wurde, steht bereits seit einigen Tagen fest. Löhne, Gehälter und Renten steigen also um 2,5 Prozent steigen. Das Ministerium für soziale Sicherheit hat nun weitere Änderungen bekanntgegeben, die zum 1. Oktober in Kraft traten.

So ist der Mindestlohn für unqualifizierte Arbeitskräfte von 2.201,93 Euro auf 2.256,95 Euro gestiegen. Das ist ein Plus in Höhe von 55,02 Euro. Qualifizierte Arbeitskräfte erhalten nun 66,03 Euro mehr. Für sie steigt der Mindestlohn von 2.642,32 Euro auf 2.708,35 Euro. Der Grundbetrag der Eingliederungshilfe für Erwachsene (Revis) steigt von 772,49 Euro auf 791,90 Euro (+19,41 Euro) und der Grundbetrag für Kinder erhöht sich um 6 Euro auf 245,82 Euro).

Die Leistungen für den Elternurlaub steigen ebenfalls um 91,71 Euro (Höchstbetrag). Die Familienbeihilfen bleiben von dieser Indextranche noch unberührt. Sie werden erst am 1. Januar 2022 offiziell indexiert, das heißt, dass sie mit der nächsten Indexstufe steigen werden.

(mc/L'essentiel)