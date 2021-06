Verkehrsunfall-​​Opfer suchen oft viel später Hilfe

Ein Jahr vor dem 30-jährigen Bestehen 2022 zieht die Vereinigung der Verkehrsopfer (AVR) mit ihren 299 Mitgliedern Bilanz über ein außergewöhnliches Jahr. Denn durch die Pandemie ist im vergangenen Jahr nicht nur das Verkehrsaufkommen durch die Corona-Maßnahmen und die Telearbeit zurückgegangen, sondern auch die Zahl der Unfälle. Entsprechend verzeichnete der Verein, der sich für Verkehrsopfer, Geschädigte und deren Familien einsetzt, auf den Straßen im Großherzogtum auch einen Rückgang der schweren Verletzungen um 13 Prozent (217 gegenüber 248) und der leichten Verletzungen um 29 Prozent (744 gegenüber 1048) im Vergleich zum Vorjahr. Paradoxerweise ist der Bedarf an psychologischer Betreuung im Verein im selben Zeitraum um 65 Prozent gestiegen.

«Dieser Anstieg steht in direktem Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen und der Einschränkung der sozialen Kontakte», sagt AVR-Präsident Raymond Schintgen. «Wir hatten 99 neue Kontakte – 60 Frauen und 39 Männer – von insgesamt 1321 für das Jahr 2020», erklärt er. «Mehr als ein Drittel (34 Prozent) der Kontakte im vergangenen Jahr betreffen Unfälle, die ein bis drei Jahre zurückliegen», so Schintgen. Im Vergleich dazu machten diese im Jahr 2019 «nur» 20 Prozent aller Kontakte aus. «Das bedeutet, dass sich das Phänomen der Reminiszenz in der Corona-Periode als wichtig erwiesen hat, als das Gedächtnis noch in der Ruhephase war.»

«Der Weg zur Genesung ist lang»

Die Corona-Pandemie hat auch die Tätigkeit des AVR selbst stark beeinträchtigt. Denn Diskussionsgruppen und Sensibilisierungsworkshops an den Lyzeen oder Jugendzentren im Land waren auf einmal unmöglich geworden. Stattdessen habe sich der Verein wegen der rasanten Zunahme der virtuellen Kommunikation mit Webcams und Audio-Headsets ausgestattet.

Im direkten Zusammenhang mit dem zunehmenden Radverkehr stellt Raymond Schintgen eine Zunahme von Kopfverletzungen fest, ohne jedoch Zahlen nennen zu können. «Diese Art von Trauma erfordert eine langfristige Betreuung, denn der Weg zur Genesung ist lang», erklärt Raymond Schintgen. «Die Folgeerscheinungen sind oft nicht direkt beobachtbar. Tatsächlich leiden Menschen, die solche Verletzungen erlitten haben, nach dem Verlassen des Krankenhauses unter Stimmungsschwankungen und Gedächtnisproblemen», erklärt er.

Aber der AVR ergreift selbst keine Initiative gegenüber den Verkehrsunfall-Opfern. Nach eigenen Angaben seien von den 99 neuen Fällen im vergangenen Jahr die meisten Anfragen (35) von Behörden oder Fachleuten gekommen (Sozialämter, Psychiater, etc.), aber auch Freunde oder Bekannte (15), Krankenhäusern (12) und der psychologischen Selbsthilfegruppe beim CGDIS (4). Nur eine Person hat sich direkt an den AVR gewandt. In 32 anderen Fällen konnte dies nicht erfasst werden.

(Jean-François Colin/L'essentiel)