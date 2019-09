Betrunkener Fahrer landet im Vorgarten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Irgendwie konnte er nicht mehr bremsen. Warum genau, da ist sich die Polizei nicht sicher. Vielleicht war er zu schnell unterwegs, auf jeden Fall aber war er betrunken. So landete ein Autofahrer am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr an der Kreuzung Rue Edouard Grenier, Rue Jules Fischer im Vorgarten eines Anwohners.

Der Fahrer floh daraufhin mit seinem Auto. Später wurde sein Wagen in der Rue du Cimetière gemeldet und abgeschleppt. Der Unfallfahrer musste einen Alkoholtest machen. Das Resultat: Führerschein eingezogen und ein provisorisches Fahrverbot.

(L'essentiel)