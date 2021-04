Neue Zeckenart bedroht Hunde in Luxemburg

Dermacentor reticulatus. Was klingt wie ein Begriff aus den Harry-Potter-Romanen, ist in Wirklichkeit die wissenschaftliche Bezeichnung für ein unscheinbares, aber dennoch gefährliches Spinnentier. Die Auwaldzecke oder Buntzecke, wie der Blutsauger auch genannt wird, ist seit einigen Jahren auch im Großherzogtum auf dem Vormarsch. «Bisher war sie nur im südlicheren Europa zu finden. Vor allem durch den Klimawandel hat sich ihr Verbreitungsgebiet aber immer weiter nach Norden ausgedehnt. 2015 hatten wir dann den Erstfund in Luxemburg», erklärt Alexander Weigand, Kurator der zoologischen Abteilung im Nationalmuseum für Naturgeschichte (MNHN) in Luxemburg-Stadt.

Als Lebensraum bevorzugt die Auwaldzecke feuchte Gebiete wie Auwälder und Moore sowie Laubwälder. Das Weibchen ist nüchtern etwa fünf, vollgesogen bis zu 16 Millimeter groß und damit größer als der gemeine Holzbock. Die Männchen sind etwas kleiner und zeigen keine Größenzunahme beim Saugakt. Der Rückenschild ist weißlich marmoriert, der Außenrand rotorange.

Seit 2019, so der 36-jährige Zoologe weiter, hätten sich die Meldungen über die Auwaldzecke stark gehäuft: «Sie ist mittlerweile vor allem im Süden des Landes schon weit verbreitet. Aber wir haben schon Einsendungen aus ganz Luxemburg bekommen. Von machen Standorten, wie beispielsweise in Mertert-Wasserbillig, auch sehr viele.»

«Großes Interesse an weiteren Einsendungen»

Für den Menschen ist der Biss der Zecke mit der auffälligen Marmorierung weitaus weniger gefährlich als für Tiere. Sie ist vor allem als Überträger der Babesiose, der Hundemalaria, berüchtigt. Diese Erkrankung ist lebensgefährlich für die Vierbeiner. Die roten Blutkörperchen werden zerstört, was schließlich zur Blutarmut führt. Ohne Behandlung kann es nach nur wenigen Tagen zum Tod des Tieres kommen. Auch Pferde, Schafe und Rinder sucht sich die Auwaldzecke gerne als Wirt aus.

Hundehalter, deren Tiere plötzlich an hohem Fieber, Appetitlosigkeit oder blutigem Urin leiden, sollten schnellstmöglich einen Tierarzt aufsuchen. Diese appellieren an Hundebesitzer, ihre Tiere regelmäßig mit einem geeigneten Zeckenschutz zu versorgen. Doch die Impfangst und Angst vor Chemie ziehe sich mittlerweile auch durch die Tiermedizin. Dabei sei jede Erkrankung, die durch Zecken übertragen wird, viel gefährlicher, so die einhellige Meinung der Ärzte.

Alexander Weigand geht es vorrangig darum, die Bevölkerung für die neue Zeckenart zu sensibilisieren. «Wir haben großes Interesse an weiteren Einsendungen. Wer eine auffällige Zecke findet, kann sich gerne bei uns melden. Nur so können wir mehr über die Verbreitung nicht-einheimischer Zeckenarten in Luxemburg erfahren.»

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)