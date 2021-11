«Beamten wird Zugang zur Arbeit verwehrt»

Während die Regierung die Flexibilitätskarte ausspielt, indem sie die Entscheidung über CovidCheck am Arbeitsplatz den Unternehmen und Institutionen überlässt, wächst die Unzufriedenheit bei den Gewerkschaften. Jüngstes Beispiel hierfür ist die Unterstützung der CGFP für die ersten Gerichtsverfahren gegen das neue System, die in einer von der OGBL und der LCGB mitunterzeichneten Presseerklärung zum Ausdruck kommt.

In der Tat seien am Freitagmorgen Klagen eingereicht worden, so die CGFP. «Die öffentlichen Verwaltungen waren bei der Anwendung von CovidCheck starr und unflexibel, was zu erheblichen Unannehmlichkeiten für die Beschäftigten geführt hat. Beamten wurde der Zugang zu ihren Arbeitsplätzen verwehrt», so die Beamtengewerkschaft, die dieser Praxis den «gesunden Menschenverstand» und «lösungsorientierten» Ansatz vieler Privatunternehmen dieses Thema betreffend gegenüberstellt. « Auch die Ungewissheit über den Datenschutz hält mehrere große Unternehmen davon ab, das CovidCheck-System einzuführen», heißt es in der Erklärung.

Die Gewerkschaften sind seit der Entscheidung der Regierung über CovidCheck am Arbeitsplatz äußerst kritisch. Die CGFP prangert eine «übereilte und chaotische Umsetzung, ein Risiko für den Schutz personenbezogener Daten» und die Gefahr von Sanktionen für die Beschäftigten an. «Es wäre inakzeptabel, wenn dies zum Beispiel zum Verlust von Arbeitsplätzen führen würde», sagte die Gewerkschaft und forderte die Wiedereinführung kostenloser Schnelltests.

