Maria Teresa öffnet die Türen zu ihrem Büro

In den letzten Tagen hat der Großherzogliche Hof «noch nie gesehene» Bilder aus dem Inneren des Großherzoglichen Palastes veröffentlicht. Zu sehen sind unter anderem die Büros von Großherzogin Maria Teresa und von Erbgroßherzog Guillaume. Auch in andere Räumlichkeiten des Großherzoglichen Hofs gibt es seltene Einblicke, so zum Beispiel jene, in denen große Dinnerveranstaltungen abgehalten werden.

Im Sommer wird der Palast übrigens für die Öffentlichkeit zugänglich sein, Führungen werden vom Luxembourg City Tourist Office organisiert. Das Privatleben der Großherzoglichen Familie wird davon unberührt bleiben, da Henri im Schloss von Colmar-Berg wohnt und den Palast in der Hauptstadt lediglich zum Arbeiten nutzt.

(L'essentiel)