Stromausfall in Differdingen ging von Firma aus

In einigen Teilen Differdingens und Oberkorn ist am Mittwochmorgen zwischen 8 und 9 Uhr der Strom ausgefallen. Wie der Strom- und Gasnetzbetreiber Creos mitteilt, ging der Ausfall von einem Unternehmen aus. In der Folge sei das Netzwerk zusammengebrochen. «Unsere Mitarbeiter konnten den Schaden rasch beheben», teilt Creos mit.

(ol/L'essentiel)