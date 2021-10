Der «Connecting Europe Express» hält in Luxemburg

Der Zug «Connecting Europe Express» hat am Samstag Lissabon in Portugal verlassen und am Dienstag Bettemburg erreicht. Am Mittwoch setzt er seine Reise über Thionville und Straßburg nach Paris fort, wo sie am 7. Oktober endet. Insgesamt wird er dann fünf Wochen lang im Rahmen des Europäischen Jahres der Eisenbahn unterwegs gewesen sein. «Die Schiene ist die Zukunft Europas, das Mittel zur Eindämmung des Klimawandels und zur Förderung der wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie», betonte Adina Vălean, EU-Kommissarin für Verkehr.

«Ein starker Eisenbahnsektor in den Mitgliedsstaaten ist unerlässlich, um die Klimaziele der EU zu erreichen», sagte Andreas Matthä, Präsident der Gemeinschaft der Europäischen Bahnen (CER). «Es gibt derzeit zu viele technische Hindernisse im grenzüberschreitenden Schienenverkehr. Einen Zug über nationale Grenzen in Europa zu bewegen, ist immer noch zu kompliziert. Wir müssen die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene fortsetzen, effiziente Dienstleistungen für die täglichen Pendler anbieten und den internationalen Schienenpersonenfernverkehr mit Tag- und Nachtverbindungen ausbauen.»

157.000 Tonnen CO2 weniger

Diese Worte hallen besonders im Großherzogtum nach, wo keine Nachtzüge mehr fahren und die Verbindung zwischen Brüssel, Luxemburg und Straßburg noch nie so langsam war. Der multimodale Bahnhof in Bettemburg ist diesbezüglich ein echter Lichtblick, denn er ermöglicht den Umstieg von der Schiene auf die Straße und umgekehrt. Die gesamte «Connecting Europe Express»-Delegation, rund 120 Personen, nutzte die Gelegenheit, diesen für die kommenden Jahre strategischen Standort zu besuchen.

«Dank unseres Besuchs konnten wir unsere Aktivitäten am des intermodalen Terminals Bettemburg-Düdelingen vorstellen», so Daniel Feyder, Direktor von CFL Terminals und ergänzt: «Der Intermodale Terminal ermöglicht die umweltfreundliche Verkehrsverlagerung von Gütern von der Straße auf die Schiene durch vertikale und horizontale Umschlagtechnologien und vermeidet damit den Ausstoß von fast 157.000 Tonnen CO2 jährlich.»

François Bausch, Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten sagte: «Die Konnektivität zwischen den drei europäischen Städten Straßburg, Luxemburg und Brüssel ist eine Schande. Wir haben wirklich viel zu tun, um diese Städte miteinander zu verbinden. Ich denke, die Europäische Kommission muss den Ländern, die sich die notwendigen Investitionen in den nächsten Jahren nicht leisten können, wirklich helfen.»

(Frédéric Lambert/L'essentiel)