Katell Guillou schließt Restaurant «Toit pour Toi»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schon seit einigen Jahren genießt die Ortschaft Schuweiler im Süden Luxemburgs überregionale Bekanntheit. Die Familie Guillou ist daran nicht ganz unschuldig: Ihr Restaurant «Guillou Campagne» zählt zu den besten kulinarischen Adressen des Landes. Wer durch den schönen Garten des Lokals geht, landet direkt im «Le Toit pour Toi», um das sich Katell Guillou, die Tochter von Pierrick und Lysiane, allein kümmert. Wie im «Guillou Campagne» hängt auch im «Le Toit pour Toi» ein Stern vom Guide Michelin in der Auslage.

Ab 23. Dezember müssen Freunde ausgezeichneter Kochkunst jedoch auf eines der Restaurants verzichten. Das «Le Toit pour Toi» wird nämlich geschlossen. Katell Guillou will sich künftig ganz dem «Campagne Guillou» verschreiben.

Abenteuer Familienbetrieb

Wie Comic-Figur Obelix sind auch die Guillous in den Zaubertrank geplumpst – nämlich in jenen der Spitzengastronomie. Über ihre Eltern erlebte Katell von Jugendtagen an, im alten «Saint-Michel» im Zentrum der Stadt Luxemburg oder im «La Table des Guilloux», die große Kochkunst hautnah mit. Schließlich entschied sich Katell Guillou ihr eigenes Restaurant aufzumachen, das als Verneigung vor ihrem Vater den Namen «Le Toit pour Toi» trägt.

Mit Unterstützung von Lysiane eröffnete Katell das «Guillou Campagne» als Ersatz für das «La Table des Guillou», das in seiner Hochphase zwei Michelin-Sterne erkocht hatte. «Ich habe gemeinsam mit meiner Mutter die Geschichte unseres Familienbetriebs fortgeschrieben. Wir haben es geschafft, Modernität und Tradition miteinander in Einklang zu bringen. Und natürlich haben wir unsere Gastfreundlichkeit, Großzügigkeit und Vorliebe für schöne, lokale Produkte behalten», erklärt Katell Guillou.

Entscheidung «aus Vernunft»

Nach Pierrick will nun auch Lysiane kürzer treten. Nun liegt es an der Tochter, die Familientradition der Guillous hochzuhalten. Zwei Sterne-Lokale auf einmal zu führen hätte Katell aber wohl überfordert. Daher will sich die Gastwirtin künftig ausschließlich dem «Guillou Campagne» widmen.

«Ich habe mich dazu entschieden, das ‹Toit pour Toi› zum Jahresende zu schließen (Anm. der 23. Dezember ist der letzte Öffnungstag). Ich verlasse diesen magischen Ort aus Vernunft, aber nicht ohne Wehmut. Nun liegt es an anderen, hier ein neues Abenteuer zu beginnen», sagt Katell Guillou zum Abschied.

(Denis Berche/L'essentiel)