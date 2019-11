HIV-​​Selbsttests gibt es künftig auch im Supermarkt

Um die Europäische Test-Woche (European Testing Week) mit einem gehörigen Auftakt zu beginnen, werden ab Samstag HIV-Selbsttests in allen Cactus-Filialen im ganzen Land erhältlich sein. Ein Mensch wird dann in der Lage sein, in weniger als 30 Minuten eine mögliche HIV-Infektion, die mehr als drei Monate zurückliegt, selbst zu diagnostizieren.

HIV in LUXEMBURG:

Im Jahr 2018 wurden 43 HIV-Infektionen registriert (gegenüber 60 im Jahr 2017). In 14 Fällen waren hererosexuelle Männer betrofen (31 im Jahr 2017), 4 Drogenkonsumenten (10 im Jahr 2017), 21 Menschen in der homosexuellen und bisexuellen Gemeinschaft (gegenüber 15 im Jahr 2017).Am stärksten gefährdet sind in dieser Gruppe Menschen im Alter von 26 bis 35 Jahren. Männer waren stärker von HIV (31 Neuinfektionen) betroffen als Frauen (12). Der Ursprung der restlichen 4 Infektionen ist unbekannt.

«Durch die Förderung des Verkaufs dieser Tests in Supermärkten bietet Luxemburg eine ergänzende HIV-Testoption, die auch dazu beiträgt, einige Barrieren bei der Diagnose zu beseitigen. Wer seinen HIV-Status kennt, kann sein Verhalten entsprechend anpassen und sich und andere so schützen», erklärt das Gesundheitsministerium in einer Stellungnahme.

«Das Wichtigste ist das Bewusstsein»

Sensibilisierung und Screening sind die beiden Stichworte dieser Europäischen Woche. Am Samstag von 10 bis 18 Uhr wird im Einkaufszentrum La Belle Étoile ein Informationsstand des Gesundheitsministeriums und der HIV Berodung aufgebaut, um die Passanten zu informieren und ihnen einen Test anzubieten. «Das Wichtigste ist das Bewusstsein, dass man Krank ist. Es gibt eine ziemlich hohe Rate von Menschen, die HIV-positiv und sogar Hepatitis B positiv sind, es aber nicht wissen», fügt das Ministerium hinzu.

Erweiterte Test-Angebote werden während der gesamten Woche in den an der Kampagne beteiligten privaten Laboren, dem National Health Laboratory und dem LHC verfügbar sein. Bei HIV-Berodung wird jeden Tag in der Woche von 17 bis 19 Uhr ein Screening-Service angeboten. Der Dimps-Mobilbus wird am Montag, den 25. November von 11 bis 15 Uhr am Bahnhof sein.

(mme/L'essentiel)