Luxemburg bittet Regelbrecher zur Kasse

Premierminister Xavier Bettel (DP) hat am Sonntagabend angekündigt, dass künftig Verstöße gegen Quarantäne-Auflagen bestraft werden sollen. «Das Gesundheitsministerium hat festgestellt, dass die Maßnahmen nicht immer befolgt werden.», sagte eine Sprecherin des Ministers gegenüber L'essentiel. Zur Umsetzung der beschlossenen Strafen hat die Regierung Ergänzungen zum neuen Covid-Gesetz eingebracht, das in der vergangenen Woche in der Chamber beschlossen wurde.

Mit der Verabschiedung dieser Nachträge sollen die Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums künftig in der Lage sein, Kontrollen durchzuführen, heißt es aus dem Ministerium. Regelbrecher könnten dann durch die Rückverfolgung von Kontakten (sog. «contact tracing») identifiziert werden. «Wenn eine Person mit einem Infizierten über längere Zeit Kontakt hatte, muss diese Person einen gewissen Zeitraum isoliert werden. In diesem Zeitraum wird der Isolierte von der Gesundheitsdirektion regelmäßig telefonisch kontaktiert. Beantwortet die Person die Anrufe nicht, legt das die Vermutung nahe, dass sie verbotenerweise das Haus verlassen hat. Ist das der Fall, wird die Strafe verhängt.»

In Isolation müssen positiv getestete Menschen für die Dauer von 14 Tagen. In dieser Zeit sollen sie keinen direkten Kontakt mit anderen Personen haben. Quarantäne wird für mögliche Risikokontakte verhängt, also Menschen, die mit einem Infizierten über längere Zeit in direktem Kontakt waren. Sie dauert mindestens sieben Tage. Am fünften Tag wird die Person auf das Coronavirus getestet, ist dieser Test negativ, dann endet die Quarantäne nach dem siebten Tag. Die Patienten müssen sich danach jedoch einer Selbstkontrolle unterziehen, das bedeutet, die Betroffenen sollen zweimal täglich ihre Temperatur messen und auf mögliche Symptome einer Erkrankung achten.

(mm/L'essentiel)