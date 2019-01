Preise ziehen im Luxemburg kaum an

In Luxemburg steigen die Preise weiter an, aber geringfügig schwächer als noch im Vorjahr. Die Inflation lag 2018 bei 1,5 Prozent, verglichen mit 1,7 Prozent in 2017, wie die am Mittwoch von Statec veröffentlichten Zahlen zeigen. Dies ist allerdings immer noch viel höher als in den drei Jahren zuvor, als die Quote zwischen 0,3 und 0,6 Prozent lag.

Bei Kraftstoffen und Erdölprodukten haben sich die Preise in den letzten Monaten stark verändert. Während sie zwischen November und Dezember um mehr als sechs Prozent zurückgingen, stiegen sie nach offiziellen Angaben im gesamten Jahr um 5,5 Prozent. Außerdem gingen die Preise für Waren und Dienstleistungen im Jahresvergleich um 2,5 Prozent nach oben und damit etwas stärker als die Preise für Lebensmittel (2,35 Prozent).

Die nächste Indexierung ist noch einige Zeit entfernt. Das dem Index zugrunde liegende Preisniveau ist von 861,53 auf 862,44 Punkte nach oben gegangen. Der automatische Anstieg der Löhne und Renten wird jedoch erst bei 873,94 Punkten ausgelöst. Es wurden keine neuen Termine genannt. Die letzten Prognosen gingen von Ende 2019 aus.

(jg/L'essentiel)