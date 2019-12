Luxemburger gehen nur selten zum Arzt

Ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der europäischen Statistikbehörde Eurostat gehen die Luxemburger vergleichsweise selten zum Arzt. Durchschnittlich 5,7 Mal konsultieren sie im Jahr 2017 pro Jahr einen Mediziner in einer Praxis oder im Krankenhaus – der sechstniedrigste Wert in der Europäischen Union. Aufenthaltstage in einer Klinik, zum Beispiel vor oder nach einer Operation, flossen nicht in die Statistik ein.

Die Statistiker stellten große Unterschiede zwischen den Ländern der Union fest: So suchten die Ungarn 10,9 Mal den Arzt auf, während die Zyprioten dies nur 2,9 Mal taten. Die letzten Studie zu dem Thema aus dem Jahr 2012 ergab, dass sich die Luxemburger etwas mehr als sechs Mal untersuchen ließen. Somit ist die Zahl der Arztbesuche hierzulande leicht zurückgegangen.

Dass die Zahlen innerhalb der EU teilweise so weit auseinander gehen, hängt mit der Anzahl der verfügbaren Mediziner und mit den Kosten zusammen, die auf die Patienten zukommen.

(jg/L'essentiel)