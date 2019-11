Lebensgefahr für Luxemburgs Fußgänger

Der Winter ist für Luxemburgs Fußgänger eine besonders gefährliche Zeit. Das zeigen die Zahlen des Statec, die am Donnerstagmorgen veröffentlicht wurden. Zwischen 2016 und 2018 wurden in Luxemburg 15 Fußgänger getötet und 509 verletzt, davon 123 schwer. Die Monate November, Dezember und Januar wiesen die höchsten Todeszahlen auf: 203 Opfer bzw. 40 Prozent, verglichen mit etwa 81 Opfern, die es zwischen Juni bis August gab.

Das Statec kann sogar ein Muster bei den Wochentagen und der Uhrzeit erkennen: Die Zahl der Opfer nimmt im Laufe der Woche zu. So hatten 73 Fußgänger am Montag, 85 am Mittwoch, 94 am Donnerstag und 103 am Freitag einen Unfall. Zwischen 7 und 8 Uhr und 17 und 18 Uhr – im Berufsverkehr – ist es besonders gefährlich auf Luxemburgs Straßen. Zu diesen Zeiten geschehen 39 Prozent der Unfälle.

Unfallort: Stadt

Beim Alter der Opfer erkennt das Statec kein Muster: 18 Prozent waren zwischen 15 und 24 Jahre alt, 13 Prozent 14 Jahre oder jünger und 10 Prozent 75 Jahre oder älter. Ältere Menschen erlitten aber die schwersten Unfälle. Von den 15 Todesfällen waren neun 65 Jahre oder älter. Im Gegensatz dazu wurden die unter 35-Jährigen in mehr als 80 Prozent der Fälle nur leicht verletzt.

Die Unfälle ereigneten sich in 95 Prozent der Fälle in städtischen Gebieten, insbesondere auf Straßen, auf denen die Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (84 Prozent) betrug, aber auch in 30er-Zonen (11 Prozent). Die meisten Fußgänger wurden angefahren, wenn sie eine Straße überqueren wollten.

(jw/L'essentiel)