Familienministerin äußert sich zu umstrittener Mail

Am Wochenende war bekannt geworden, dass Familienministerin Corinne Cahen am 11. April 2019 einen Beschwerdebrief an die Union Commerciale de la Ville de Luxembourg (UCVL) von ihrer offiziellen Mail-Adresse als Familienministerin verschickt hatte. In dem Brief beschwerte sie sich über die Trambaustelle, welche geschäftsschädigend für die Läden im Bahnhofsviertel sei. Eine Angelegenheit, die offensichtlich nicht in den Bereich ihres Ministeriums fällt.

Die Jugendorganisation der CSV sah in der Verwendung der offiziellen Mail-Adresse für diese Beschwerde einen Amtsmissbrauch. Cahens Familie betreibt selbst einen Schuhladen im Viertel.

Am Montagmorgen nahm Cahen auf Facebook Stellung. In ihrem Post bedauerte sie, ihre Beschwerde aus dem Familienministerin verschickt zu haben. Gleichzeitig wiederholte sie ihre Kritik. Sie mache sich große Sorgen um die Geschäfte im Bahnhofsviertel, die wegen der Trambaustelle zu leiden hätten.

(L'essentiel)