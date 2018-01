Wo gibt's das beste Frühstück in Luxemburg?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sie kennen das: Nach dem Ausgehen fehlt einem häufig der Antrieb, um sich am Morgen danach ein schönes Frühstück auf den Tisch zu zaubern. Lieber lassen sich bewegungspassive Langschläfer auswärts in einem gemütlichen Café bei süßen Pancakes, Räucherlachs mit Avocado-Rührei oder Bio-Bulgurauflauf verwöhnen. Gehören Sie auch zu dieser Feinschmecker-Gattung? Dann sind Sie hier genau richtig.

Wir wollen nämlich von Ihnen wissen: Wo in Luxemburg genießen Sie am liebsten ein feines Frühstück oder einen üppigen Brunch? Welche tollen Locations können Sie empfehlen? Oder schmeckt es bei Ihnen zuhause einfach immer am besten? Verraten Sie uns Ihre Tipps im Kommentarfeld oder über die Facebook-Seite von L'essentiel op Däitsch!

(jt/L'essentiel)