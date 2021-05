Teenager trotzen in Ferien Corona und Dauerregen

Eigentlich sollten die Pfingstferien Schülern die Möglichkeit geben, kurz vor dem Schuljahres-Endspurt noch einmal durchzuatmen und Energie zu tanken. Allerdings stand auch die einwöchige Auszeit weiterhin im Zeichen der Pandemie, und Außenaktivitäten, die nicht abgesagt wurden, fielen wortwörtlich ins Wasser. Für die Jugendlichen aus Luxemburg aber scheinbar kein Grund, Däumchen zu drehen. An Beschäftigungsmöglichkeiten hat es ihnen trotz bescheidener Urlaubsumstände nicht gefehlt.

Charlotte (18) hatte sich bereits im Vorfeld darauf eingestellt, sich auch während der Ferien auf die Schule zu konzentrieren. «Nach dieser Woche stehen viele Prüfungen und noch mehr Stress an», verrät die Fieldgen-Schülerin. Sie habe den Großteil der Zeit mit Lernen verbracht. «Die Schule kostet mich derzeit sehr viel Energie und Kraft, viel Freizeit bleibt da eigentlich gar nicht.» So würde es aktuell vielen SchülerInnen und StudentInnen gehen. «Wir beschäftigen uns fast ausschließlich mit schulischen Aktivitäten, weil es nicht wirklich etwas anderes zu tun gibt», erzählt die 18-Jährige, die eine 2eC besucht.

« Es hat mir gefehlt, meine Familie um mich zu haben »

Neben dem Prüfungsstress stand für Meggie (18) in der vergangenen Woche ihre Familie im Fokus. Gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Opa hat es die 18-Jährige während der Pfingstferien in den Urlaub verschlagen. «Wir wollten einfach wieder die Zeit mit der Familie genießen. Vor Corona habe ich meine Großeltern und meinen Patenonkel oft gesehen, es hat mir gefehlt, sie um mich zu haben.» Auch Aleksandra (18) hat die Auszeit genutzt, um ihre Oma zu besuchen. Während ihre Eltern mit ihren jüngeren Geschwistern in den Urlaub fuhren, entschied sie sich dafür, die Ferien mitsamt Hund im Großherzogtum zu verbringen. «Wenn ich nicht meine Oma besucht habe, oder eine Freundin zu mir kam, habe ich Musik gehört oder neue Kochrezepte ausprobiert», beschreibt sie die vergangene Woche.

Wenn auch der Zeitvertreib der drei unterschiedlich aussah, waren sie sich in einem Punkt einig: Eine Party zu besuchen, kam für keine der Schülerinnen in Frage. Zwar würden sie sich nach Normalität sehnen, solche unüberlegten Aktionen empfänden sie aber als verantwortungs- und respektlos. «Ich habe auch tatsächlich nicht mitbekommen, dass irgendjemand aus meinem Bekanntenkreis ein größeres Event geplant hätte», verrät Charlotte abschließend.

