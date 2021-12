«Nuit de la culture 2022» fährt großes Programm auf

«Es ist ein sehr, sehr vielversprechender Ort mit diesem hohen Wasserturm und den riesigen Gebäuden. Es hat großes Potenzial. Das Publikum wird eine massive Bühne in einem industriellen Dekor vorfinden». Wenn der Australier Sean McKeown, künstlerischer Leiter vieler Cirque du Soleil-Shows, über das ArcelorMittal-Gelände in Esch-Schifflingen spricht, bekommt er leuchtende Augen. Am Dienstagmorgen lüftete sich der Schleier für das Programm der «Nuit de la culture 2022». Anlässlich des Jahres, in dem Esch/Alzette europäische Kulturhauptstadt sein wird, war den Verantwortlichen kein Traum zu groß, wie Loïc Clairet, Generalkoordinator der «Nuit de la culture 2022», betont.

Fünf Nächte, die mit den Einwohnern ausgearbeitet wurden, werden in fünf Gebieten der Eisenmetropole stattfinden. Bei der ersten am 11. und 12. März wird der Park Clair-Chêne in einen märchenhaften Garten mit einer Lichtszenografie verwandelt. Bei der zweiten Veranstaltung am 9. April werden Tänzer große Teile von Belval in Beschlag nehmen. Beim dritten Termin vom 13. bis 15. Mai (in Lallingen, Schlassgoart, Lankelz, Wobrecken und Dellheich) wird es sportlich mit Yogakursen, einer Ausstellung über das Fahrrad, sowie einer Teezeremonie und finnischen Bädern. Am 17. Juli (in Neidurf, Park und Grenz) können die Besucher in die Natur eintauchen. Im Tierpark gibt es Taschenlampengeschichten und im Ellergronn übernimmt die Astronomie. Bei der fünften Veranstaltung vom 2. bis 10. September (in Al-Esch, Brill und Uecht) werden fast 100 Kunstprojekte das Publikum zum Staunen bringen.

Am 2. und 3. September, werden Sean McKeown (Gesamtleitung), Violeta Frank (Projektleiterin) und Horacio French (künstlerische Leitung) «Reesch» vorstellen. Diese Fantasiereise bringt 24 Tänzer und Akrobaten aus der ganzen Welt zusammen. «Es hat zwei Jahre Vorproduktion und zwei Wochen intensiver Proben für zwei Abende gebraucht. In den nächsten zwei Tagen werden die 20 Tänzer aus Luxemburg gecastet, die sich unter unsere internationale Truppe mischen werden», so Sean McKeown.

(Séverine Goffin/L'essentiel)