Auto drei Meter aus Parklücke geschleudert

Ein schwarzes Bmw Cabrio rammte am Dienstagabend, gegen 18.50 Uhr, einen Audi A3, der auf dem Parkplatz in der Rue Merten in Diekirch stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto zwei bis drei Meter seitlich aus der Parklücke herausgeschleudert.

Ein Jugendlicher, der auf der anderen Straßenseite an der Bushaltestelle wartete, beobachtete das Ganze. Der Jugendliche wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, genauso wie mögliche weitere Zeugen. Telefonnummer: 244 80 1000

(L'essentiel)