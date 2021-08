Zu Fuß auf der Autobahn – welche Strafe droht?

Am 20. Juli war am luxemburgisch-französischen Grenzübergang Zoufftgen – wo die A31 in die A3 übergeht – eine Frau auf dem Fahrrad beobachtet worden. Nur wenige Tage zuvor – am 8. Juli – war ein Mann vor dem Strafgericht von Thionville zu zwei Monaten Haft verurteilt worden: Die Polizei hatte ihn aufgehalten, als er auf dem Standstreifen der A31 Richtung Luxemburg spazierte.

Doch welche Strafe droht eigentlich einem Spaziergänger auf der Autobahn? «Wer zu Fuß auf der Autobahn unterwegs ist, muss laut Artikel 107 der Straßenverkehrsordnung mit einem Bußgeld von 74 Euro rechnen», erklärte die Luxemburger Polizei auf Nachfrage von L'essentiel. Derartige Verstöße seien aber «eher selten».

«Mehr Kontrollen»

Wer beim Radfahren auf der Autobahn erwischt wird, muss mit einer höheren Geldstrafe rechnen. Laut Artikel 156 des Straßenverkehrsgesetzes beträgt diese 145 Euro. Außerdem werden dem Fahrer zwei Punkte auf seinem Führerschein abgezogen. Aber reichen solche Strafen aus?

«Laut der internationalen Statistik liegt die durchschnittliche Überlebenschance eines Fußgängers auf der Autobahn bei zehn Minuten», berichtete neulich Paul Hammelmann, Präsident der Sécurité routière. Er ist der Meinung, dass mehr Kontrollen durchgeführt werden sollten: «Wirklich abschreckend wäre, fast keine Chance zu haben einer Strafe zu entgehen, wenn man einen solchen Verstoß begeht.»

(pp/L'essentiel)