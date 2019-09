Schüler gehen fürs Klima auf die Straße

Am 15. März nahmen rund 15.000 Schüler und Studenten am Klimamarsch teil. An diesem Freitag nehmen die Jugendlichen wieder Anlauf. Tausende von Schülern werden heute vor dem Bahnhof Luxemburg erwartet. Von hier aus startet ihre Demo zur Kinnekswiss. Dort endet die Demonstration mit Reden und Konzerten. Die Veranstaltung wird von United for climate justice (UCJ) organisiert, einer Plattform, die Verbände wie Youth for climate Luxembourg, Rise for Climate, Extinction Rebellion und Gewerkschaften zusammenbringt.

Verfolgen Sie den Klimamarsch in unserem Liveticker!

11.10 Uhr

Während sich die lautstarke Schülerbewegung für den Abmarsch in die Innenstadt bereit macht, staut sich der Verkehr rund um die Place de la Gare durch die zahlreichen Demonstranten.

10.45 Uhr

Es wird laut auf der Place de la Gare. Mehrere hundert Schüler machen ihrem Ärger mit lauten Sprechchören und durch Megafone Luft.

10.15 Uhr

Aktueller Plan der jungen Klimaschützer ist, zwischen 11 und 11.15 Uhr in Richtung Innenstadt loszuziehen. Die Place de la Gare füllt sich mit immer mehr Schülern. Auch Polizisten haben sich postiert.

10 Uhr

Der Platz vor dem Bahnhof füllt sich nur langsam mit Schülern. Offiziell soll die Demonstration um 10 Uhr starten.

9.50 Uhr

«Es ist schwierig, zu sagen, wie viele Schüler heute kommen werden», sagt Zohra Barthelemy, eine der Organisatorinnen der Veranstaltung. «Gestern wurde ja viel darüber diskutiert, ob Schüler nun unentschuldigt fehlen werden oder nicht, wenn sie an der Demo teilnehmen und nicht zur Schule gehen. Ich denke, das hat für Verwirrung gesorgt unter den Streikenden. Abwarten!»

9.30 Uhr

Eine kalte Brise weht über den Vorplatz des Luxemburger Bahnhofs. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Banner werden aufgespannt, auf denen die ersten Slogans mit Farbe geschrieben werden. Aktuell ist es noch ruhig. Gerade einmal zehn Schüler sind vor Ort.

(fl/sl/dmL'essentiel)