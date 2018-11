Papa geht feiern – und lässt Kind im Auto warten

Ein weinendes Kind sitzt um 4 Uhr morgens allein in einem Auto, vom Fahrer oder einer Aufsichtsperson fehlt jede Spur. Besorgte Passanten eilen herbei und begeben sich auf die Suche nach dem Vater des Jungen. Die herzzerreißende Szene wird gerade tausendfach unter portugiesischsprachigen Nutzern auf Facebook geteilt. Bis Dienstagmorgen wurde das Video bereits 97.000 Mal angeklickt.

Wie sich herausstellt, geschah der Vorfall in der Nacht von Montag auf Dienstag in Luxemburg-Stadt, in der Nähe des früheren Arbed-Geschäftssitzes. Das Kind saß auf dem Rücksitz des Wagens und wirkte verängstigt, wie der DJ Dandy Lisbon, ein Augenzeuge, erzählt: «Wir haben neben dem Auto geparkt und gesehen, dass das Kind allein ist. Wir haben sofort nach den Eltern gesucht. Den Vater fanden wir dann in einer nahe gelegenen Bar.»

Polizei in Kenntnis gesetzt

Nach Angaben des Augenzeugen behauptete der Mann, dass er nur auf dem WC gewesen sei. Danach machte er sich schnell aus dem Staub. «Es ist schlimm, wenn man ein Kind um diese Zeit allein im unversperrten Auto lässt.»

Die Polizei ist über die Sache in Kenntnis gesetzt worden. «Die Beamten haben die Akte an den Jugendschutzdienst der Kriminalpolizei weitergegeben», erklärt eine Sprecherin der Police Grand-Ducale. «Aber es wäre vielleicht angebracht gewesen, uns zuerst zu informieren, anstatt ein Video von einem Minderjährigen mit unverdecktem Gesicht auf Facebook zu posten.»

Dandy Lisbon hat das Video mittlerweile von Facebook entfernt, «um die Identität des Kindes zu schützen».

(Thomas Holzer/L'essentiel )