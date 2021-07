Bettel «geht es besser», bleibt aber im Krankenhaus

Seit 27. Juni liegt Premierminiser Xavier Bettel (DP) wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus. Am Montag hieß es, dass der Regierungschef für zwei bis vier weitere Tage beobachtet werden müsse. «Er wird das Krankenhaus am Mittwoch noch nicht verlassen», teilte sein Team mit. Allerdings gehe es ihm bereits besser, was auch medizinische Tests zeigten.

Dass er am morgigen Donnerstag aus der Klinik entlassen wird, sei nicht ausgeschlossen. Voraussetzung sei jedoch, dass sich sein Zustand nicht wieder verschlechtert. Die letzte Entscheidung liege bei den Ärzten.

Bettel wird jedoch nicht an der Pressekonferenz zur Coronalage des Landes am kommenden Freitag (16. Juli) teilnehmen. Wann Bettel den nächsten öffentlichen Termin wahrnimmt, steht noch nicht fest.

(nm/L'essentiel)