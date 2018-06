Luxemburger sind die Konsum-​​Meister der EU

Luxemburg steht mal wieder an der Spitze.Nirgends in der Europäischen Union ist der Pro-Kopf-Verbrauch so hoch wie im Großherzogtum. Laut einer neuen Studie von Eurostat lagen zehn der 28 Mitgliedsstaaten der EU 2017 über dem Durchschnitt. Luxemburg steht dabei mit 30 Prozent über dem Schnitt ganz oben in der Rangliste.

Mit 20 Prozent folgen Deutschland und Österreich auf den Plätzen zwei und drei. Dahinter kommen Großbritannien, Finnland, Belgien, Dänemark, die Niederlande, Frankreich und Schweden mit jeweils zwischen 14 und 9 Prozent über dem EU-Durchschnitt.

Bei der am Dienstag vorgestellten Analyse ging es auch um das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der 28 Mitgliedsstaaten. Auch hier thront das Großherzogtum mit 153 Prozent über dem Schnitt an der Spitze. Irland (84 Prozent) folgt mit deutlichem Abstand. Mit jeweils 28 Prozent liegen Österreich und die Niederlande erneut ein gutes Stück dahinter. Am Ende der Skala steht Bulgarien, die 51 Prozent unter dem Schnitt aufgeführt werden.

(pp/L'essentiel)