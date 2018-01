Russen feiern gleich doppelt in Luxemburg

Sie kommen dieser Tage aus dem Feiern gar nicht mehr raus! Die etwa 3000 russischen Staatsbürger in Luxemburg sind derzeit zu beneiden. Aufgrund ihrer Geschichte begießen sie Weihnachten und Silvester gleich doppelt. Zumindest könnten sie das.

Bis zur Revolution im Oktober 1917 richtete sich Russland nach dem julianischen Kalender. Bei diesem fiel das Weihnachtsfest nach dem bei uns üblichen gregorianischen Kalender auf den 7. Januar. Neujahr wurde am 14. Januar gefeiert. Seit 1918 erhält der gregorianische Kalender auch in Russland den Vorzug.

Nur Ungläubige feiern mehrfach

«Weihnachten ist ein besonders religiöses Fest, dass lange Zeit während der kommunistischen Ära ausschließlich von Gläubigen abgehalten wurde», erklärt Vladimir Sokoloff, Direktor des «Centre culturel et scientifique de Russie» in Luxemburg. «In diesem Jahr treffen sich Mitglieder der orthodoxen Kirche am Samstag und Sonntag zu Gottesdiensten im Großherzogtum», sagt Georges Machtaler, Rektor der orthodoxen Pfarrei Luxemburg. Ungläubige feiern das Weihnachtsfest demnach zweimal. Sowohl am 25. Dezember wie auch am 7. Januar. Das Kulturzentrum organisiert am 6. und 7. Januar eine Kindershow mit geschichtlichem Hintergrund.

Auch Neujahr steht dank der zwei Kalender gleich doppelt auf dem Programm. Neben dem 1. Januar kann auch am 14. Januar gefeiert werden. «Dieses Datum ist ein Teil des historischen Erbes Russlands. Es ist die Gelegenheit, sich mit Familie und Freunden bei typischem Essen zu treffen», sagt Vladimir Sokoloff.



