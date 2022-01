Ein Qualitätssprung für die Bahn in Luxemburg

«Wenn die Strecke 2026 fertiggestellt ist, wird die Eisenbahn in Luxemburg einen enormen Qualitätssprung erleben». Am Donnerstagmorgen haben François Bausch, Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten, und Mitglieder der Generaldirektion der CFL den aktuellen Stand der Arbeiten an der neuen Eisenbahnstrecke Luxemburg-Bettemburg vorgestellt. Diese Präsentation fand vor den Abgeordneten des Ausschusses für Mobilität und öffentliche Arbeiten statt.

Das Großprojekt ist grundlegend für die Mobilität in Luxemburg und hängt mit dem exponentiellen Anstieg der Reisendenzahlen zusammen, der in den letzten zwei Jahrzehnten zu beobachten war (+85 Prozent zwischen 2003 und 2019). Die Strecke zwischen Luxemburg und Bettemburg, ein Abschnitt, der von Zügen der Linien 60 (Luxemburg-Esch/Alzette-Rodange) und 90 (Luxemburg-Bettemburg-Thionville) sowie von Güterzügen befahren wird, gilt seit langem als «Flaschenhals».

Im Vorfeld wurden diverse Analysen durchgeführt, deren Ziel es war, den Fahrbetrieb in Zukunft effizienter gestalten zu können, in dem verschiedene Zuglinien auch innerhalb der Bahnhöfe physisch getrennt verkehren. «Die Begrenzung der Kreuzungen zwischen den Zügen der verschiedenen Linien bei der Ein- oder Ausfahrt in den Bahnhof wird den 'Dominoeffekt' verringern, das heißt die Übertragung von Verspätungen der Züge einer Linie auf die Züge einer anderen Linie. Ein Effekt, der vor allem während der Hauptverkehrszeiten in Bahnhöfen auftritt, in denen mehrere Linien gleichzeitig betrieben werden», heißt es in der Regierungserklärung.

46 Prozent mehr Sitzplätze bis 2026

Die wichtigsten Bahnhöfe der Nord-Süd-Verbindung (Ettelbrück, Mersch, Luxemburg, Howald, Bettemburg, Rodingen) werden zu «Umsteigepunkte» umgebaut, während die Zahl der Sitzplätze deutlich steigen wird (+46 Prozent bis 2026). Damit die neue Linie Luxemburg-Bettemburg optimal funktionieren kann, werden die Arbeiten am Südteil des Luxemburger Bahnhofs bis 2026 schrittweise fortgesetzt.

Nach Abschluss der Arbeiten wird jede Linie, die in den Luxemburger Bahnhof einfährt oder ihn verlässt, über ein eigenes Gleis verfügen, um die Übertragung von Zugverspätungen von einer Linie auf eine andere zu begrenzen. Die notwendigen Anpassungsarbeiten wurden am Nordteil im Jahr 2021 durchgeführt. Die gleichen Arbeiten für den Südteil des Bahnhofs, einschließlich des Rangierbereichs, werden schrittweise von 2022 bis 2026 durchgeführt.

Der Bau eines zusätzlichen Bahnsteigs und zweier zusätzlicher Gleise im Bahnhof Howald wird schließlich notwendig sein, um den Fluss der Züge in Richtung oder aus Richtung des Bahnhofs Luxemburg zu optimieren. Um die Begegnungen der Züge der Linien 90 und 60 vor ihrer Einfahrt in den Bahnhof Luxemburg zu begrenzen, werden diese Züge im Bahnhof Howald unabhängig voneinander betrieben. Der Anschluss der Gleise der neuen Strecke Luxemburg-Bettemburg an den Bahnhof Luxemburg über den Rangierbahnhof des Bahnhofs Luxemburg ist für Ende 2026 geplant.

Wie weit sind die Arbeiten fortgeschritten? Alle vorbereitenden Arbeiten, wie beispielsweise das Entfernen von Gestrüpp, die Verlegung einer Hochspannungsleitung (220 kV) und archäologische Ausgrabungen, wurden abgeschlossen. Vier der acht Brückenbauten entlang der neuen Strecke wurden ebenfalls errichtet. Zwei der verbleibenden Bauwerke befinden sich noch im Bau, darunter entlang der A3 eine der größten Eisenbahnbrücken vom Typ «Bow-String» in Europa. Parallel dazu wurden die Arbeiten am Gleisbett auf einem Großteil der neuen Strecke vorangetrieben, so das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten.

