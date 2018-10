Familie nach Brand in Wohnung auch noch beklaut

Drei Monate nachdem ein Feuer ihre Wohnung in der Rue d'Audun in Esch/Alzette fast vollständig zerstört hat, suchen Daniela, 30, Ehemann Rui und die Kinder Fabio, 11, Ruben, 7, und der siebenmonatige Rodrigo wieder einen Weg zurück in ihr altes Leben. Die Familie lebte seit dem Brand im Haus von Danielas Mutter in Tetingen.

Das Feuer war jedoch nicht der einzige Schicksalsschlag für die Familie. Vergangenen Sommer wurde in ihr früheres Zuhause auch noch eingebrochen. «Man hat uns alles weggenommen: Den Fernseher, Spiele für die Kinder, Lebensmittel. Laut Angaben der Polizei waren Hausbesetzer in der Wohnung. Ermittler fanden vor Ort eine Schale mit Müsliresten», sagt Daniela, die ihre Wut nicht verbergen kann. «Dir widerfährt eine Tragödie und dann kommen welche und nutzen deine Notlage auch noch aus.»

Von der Gemeinde in Stich gelassen?

Das Paar hat mittlerweile eine neue Wohnung in Esch für sich und die Kinder bezogen. «Sie ist viel kleiner als die, die wir vorher hatten, aber etwas anderes haben wir nicht gefunden. Besser diese Wohnung als gar keine», sagt Daniela, aus deren Stimme Verbitterung spricht. «Wir haben ein wenig das Gefühl, dass wir von der Gemeinde in Stich gelassen wurden. Man hat uns psychologische Betreuung versprochen, aber wir haben keine bekommen. Es gab keinen Anruf des Bürgermeisters oder eines Schöffen, die sich nach uns erkundigt hätten.»

Bürgermeister Georges Mischo sagt auf Nachfrage, dass ihm die Konsequenzen, die die Familie nach dem Feuer erleiden musste, bis dato nicht bewusst waren. Er sei bereit, die Familie für ein Gespräch zu empfangen.

(Gaël Padiou/L'essentiel)