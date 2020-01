Jetzt wird auch der 95er-​​Sprit teurer

Nach dem Preisschock an den Tankstellen des Großherzogtums am Dienstag – der Liter Diesel verteuerte sich um 0 Uhr um 6,8 Cent, das 98er-Benzin um 5,3 Cent – müssen ab Mittwoch auch alle, die 95-Oktan-Sprit tanken, tiefer in die Tasche greifen. Allerdings fällt der Preisanstieg bei dieser Spritsorte weniger gewaltig aus: Der Liter wird «nur» um 3,3 Cent teurer und kostet dann 1,259 Euro.

(L'essentiel)