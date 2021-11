Strengere Kontrolle von Tattoo-​​Tinte kommt

Die Verwendung spezieller Tinten für Tätowierungen und Permanent-Make-up wird bald auf EU-Ebene besser geregelt sein. In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung erklärte die Umweltverwaltung, dass die neuen Beschränkungen ab Januar 2022 schrittweise in Kraft treten werden. Ziel ist es, «die Bevölkerung vor Tausenden von gefährlichen Chemikalien zu schützen», die zu Krebs, genetischen Mutationen und Hautreizungen führen können.

Die Regierung entwarnte allerdings, dass Tätowieren nicht verboten wird, sofern «die verwendeten Farben sicherer gemacht werden». In Luxemburg werden die Kontrollen landesweit von der Umweltverwaltung durchgeführt.

Um in Zukunft Probleme zu vermeiden, müssen Mischungen, die für Tätowierungen und Permanent Make-up bestimmt sind, diese Verwendung auf ihrem Etikett angeben, betont die Umweltbehörde. Das Verzeichnis der Inhaltsstoffe und die einschlägigen Sicherheitserklärungen müssen ebenfalls angegeben werden. Damit der Sektor die neuen Normen schrittweise integrieren kann, wird der Helpdesk REACH in enger Zusammenarbeit mit dem Handwerkerverband eine Informationsveranstaltung organisieren.

(fl/L'essentiel)