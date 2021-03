«Die Hälfte der Covid-​​19-​​Patienten liegt in Esch»

L'essentiel: Wie ist zurzeit die Lage im Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM)?

Dr. Serge Meyer: Wir sind wieder einmal das Krankenhaus, das die meisten Corona-Patienten versorgt. Sowohl auf der Normal- als auch auf der Intensivstation. Das bringt Probleme mit sich. Im CHEM befanden sich am Donnerstagmorgen 42 Covid-Patienten in der Normalpflege und 8 auf der Intensivstation, das sind 50 Patienten. Die Hälfte der Covid-19-Patienten liegt also in Esch.

Was haben Sie hinsichtlich der Varianten festgestellt?

Die britische Variante macht mittlerweile die Hälfte aller Fälle aus. Diese Variante ist deutlich ansteckender. Die Dauer der Quarantäne muss deshalb wieder angehoben werden. In einigen Ländern ist das bereits der Fall. Dort muss man sich 14, 15 oder 16 Tage isolieren.

Was befürchten Sie?

Dass wir uns am Anfang eines Sturms befinden. Die Ansteckungen haben wieder deutlich zugenommen. Deshalb könnte sich die Lage in den Krankenhäusern wieder schnell verschlechtern. Wir sind in Alarmbereitschaft.

Ändern sich die Symptome durch die neuen Varianten?

Das scheint nicht der Fall zu sein. Die Krankheit scheint mehr oder weniger die gleiche zu sein. Wir haben noch keine Daten darüber, ob es häufiger zu schweren Krankheitsverläufen kommt.

Wie viele Ihrer Mitarbeiter sind geimpft?

Etwa 70 Prozent. Aber das ändert nichts an ihrer täglichen Belastung.

Haben einige, die die Impfung zunächst abgelehnt haben, ihre Meinung geändert?

Ja. Einige, die sie kategorisch ausgeschlossen haben, wollten sich dann doch impfen lassen. Sie haben vermutlich gesehen, wie schnell sich die Situation ändern kann.

(Nicolas Martin/L'essentiel)