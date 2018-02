Luxemburger stehen pro Jahr 33 Stunden im Stau

Wenn man in Luxemburg-Stadt arbeitet und mit dem Auto in die Firma fährt, denkt man an genau eines: Stau. Laut einer Studie des amerikanischen Unternehmens Inrix, welches das weltweite Stauaufkommen untersucht hat, müssen die Luxemburger Autofahrer rund 33 Stunden im Jahr im Stau verharren.

Besonders im Berufsverkehr gerät die Fahrt oft ins Stocken. Ein schnelles Mittagessen ist Richtung Hauptstadt – zumindest mit dem Auto – eher nicht drin. Denn etwa zehn Prozent der Fahrt enden in einem Stop-and-go.

Im Vergleich mit anderen Metropolen belegt Luxemburg-Stadt von 1360 Städten Platz 148 der am stärksten überlasteten Städten der Welt. Zwar sind das 14 Plätze weniger als noch im Jahr 2016, allerdings hat sich an der Wartezeit nichts geändert.

102 Stunden in Los Angeles

Die Stadt Esch/Alzette rutschte von Platz 350 auf Platz 423 zurück. Aber auch hier hat sich die Zahl der im Stau verbrachten Stunden nicht verändert: Im vergangenen Jahr verloren viele Autofahrer hier nicht nur die Nerven, sondern auch rund 21 Stunden.

Falls Ihnen das schon unerträglich erscheint: In Los Angeles verbrachten Autofahrer im vergangenen Jahr 102 Stunden im Straßenverkehr. Moskau und New York (91 Stunden) belegten die Plätze zwei und drei, dicht gefolgt von Sao Paulo (86 Stunden) und San Francisco (79 Stunden). Bei unseren Nachbarn ist Paris mit 69 Stunden der Spitzenreiter. In Deutschland liegt München (51 Stunden) vor Hamburg und Berlin (44 Stunden), Brüssel (39 Stunden) und Antwerpen (38 Stunden) führen die Liste in Belgien an.

(jd/L'essentiel)