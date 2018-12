«Forbes» feiert Luxemburger Weihnachtsmarkt

Zagreb in Kroatien, Helsinki in Finnland und Luxemburg-Stadt in Luxemburg – was haben diese drei Orte gemeinsam? Sie alle fanden lobende Erwähnung im Forbes Magazine. Das berühmte, amerikanische Magazin hat sich Mitte November mit den Weihnachtsmärkten der Welt beschäftigt und versucht, «die Orte hervorzuheben, an denen man die Magie der Weihnacht entdecken und spüren kann». Und auf die Top 3 haben es eben Zagreb, Helsinki und Luxemburg geschafft. Übrigens, dicht gefolgt von Straßburg und Colmar im Elsass.

Der luxemburgische Weihnachtsmarkt, der am Donnerstag, 22. November eröffnet hat und bis Montag, 24. Dezember laufen wird, gilt laut Forbes als «einer der ältesten und traditionsreichsten» in Europa. Die Forbes-Journalistin Cecilia Rodriguez erwähnt besonders die Umgestaltung der drei Plätze in der Hauptstadt (Place d'Armes, Place de la Constitution und Place de Paris) zu Weihnachtsdörfern.

Aber auch die Luxemburger Spezialitäten wie Glühwäin, Mettewurscht oder Gromperekichelcher scheinen auf der anderen Seite des Atlantiks beliebt zu sein. Auch sie fanden Erwähnung in dem internationalen Blatt, das zudem über die Märkte in Brüssel, im belgischen Gent und in Aachen in Deutschland berichtete.

(fl/L'essentiel)