Prinzessin Alexandra wird heute 31 Jahre alt

Alles Guddes fir de Gebuertsdag!

D’Prinzessin Alexandra seet Iech Merci fir all Är léif Wënsch!



Joyeux Anniversaire !

La Princesse Alexandra vous remercie pour tous vos vœux !



©MGD/S.Margue pic.twitter.com/2hrgHEg8wC — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) February 16, 2022

Prinzessin Alexandra erblickte am 16. Februar 1991 in Luxemburg das Licht der Welt und feiert somit am heutigen Mittwoch ihren 31. Geburtstag. Sie ist das vierte Kind und die einzige Tochter von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa. Ihre Brüder sind Prinz Guillaume, Prinz Felix, Prinz Louis und Prinz Sebastian.

Alexandra von Luxemburg studierte erst in den USA und dann in Paris, wo sie ihren Bachelor-Abschluss in Philosophie absolvierte. Anschließend folgte ein Studium am Trinity College in Dublin. 2017 erhielt sie ihren Masterabschluss in interreligiösen Studien von der Irish School of Ecumenics mit dem Schwerpunkt Konfliktlösung.

