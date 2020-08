Helfen Bodycams im Alltag der Polizei?

Wäre ein Todesfall wie der von George Floyd auch in Luxemburg möglich? Zu Erinnerung: der Amerikaner war am 25. Mai bei einer Festnahme ums Leben gekommen. Dabei wurde er von der US-Polizei auf der Straße zu Boden gedrückt und ist erstickt. Angesichts der hierzulande gelehrten und angewendeten Verhaftungstechniken sei ein solcher Vorfall in Luxemburg höchst unwahrscheinlich, so die Police Grand-Ducale.

Doch wie geht die Polizei im Großherzogtum eigentlich mit Menschen um, die bei einer Festnahme beispielsweise nicht kooperieren? Elektroschocker – sogenannte Taser – sind nämlich in Luxemburg nicht erlaubt – außer für Spezialeinheiten.

Bodycams gegen Rebellaktionen?

«Es gibt keine allgemeine Antwort auf diese Frage», sagt die Polizei. Die angewandte Verteidigungstechnik hänge immer davon ab, in welcher Situation und in welchem Zustand sich die festzunehmende Person befinde. Bei der Festnahme sei auf jeden Fall eine ständige Kommunikation zwischen der Polizei und dem Verdächtigen erforderlich.

Nach den neuesten verfügbaren Zahlen wurden 2019 in Luxemburg insgesamt 177 Anzeigen wegen Beamtenbeleidigung und 76 wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt verzeichnet. Zwischen 2007 und 2016 wurden außerdem insgesamt 453 Polizeibeamte während dem Einsatz durch Widerstand leistende Verdächtige verletzt – 81 davon waren mehr als drei Tage arbeitsunfähig. Um dies zu vermeiden, könnten in Zukunft sogenannte Bodycams bei der Polizei eingeführt werden. Diese wurden auch schon teilweise getestet. Das Thema wird bereits seit mehreren Jahren diskutiert. «Die Entscheidung liegt beim Innenministerium», so die Polizei. Der entsprechende Rechtsrahmen müsse noch geschaffen werden.

