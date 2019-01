Infrastrukturprojekte werden beschleunigt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Regierung hat die Planung von elf Infrastruktur- und Verkehrsprojekten überarbeitet: Die Dauer für die Fertigstellung soll geändert werden, heißt es in einem Anhang zum Koalitionsprogramm. Damit wechseln neun Projekte von Priorität 3, das heißt mit einer bisherigen Umsetzungsdauer bis 2030, zu Priorität 2. Diese Arbeiten sollen zwischen 2020 und 2030 beginnen.

Auch drei Straßenbahnprojekte – wie die Arbeiten am Boulevard de Merl, zwischen dem Porte de Hollerich und dem Boulevards de Merl sowie in Zessingen – sind von der neuen Planung betroffen. Der Ausbau des Bahnabschnitts zwischen Rodingen und der französischen Grenze soll ebenfalls vor 2030 beginnen. Dies gilt auch für das Parkhausrelais Mamer-Capellen, das Liniennetz zwischen Heienhaff und dem Gewerbegebiet Syrdall und für den Ausbau der Logistikzone Contern an das Autobahnnetz.

Auch die Umleitungen Dippach (E44/N5) und Heinerscheid (E421/N7) sollen zeitiger angegangen werden. Ganz vorne auf der Prioritätenliste stehen der Ausbau der Ortsumgehung der Gemeinde Hosingen sowie die Arbeiten am Radweg (Niederkerschen/Sanem und Dippach/Bartringen).

(Mathieu Vacon/ L´essentiel)