Das Militär marschiert durch Diekirch

Am Donnerstag, drei Tage vor dem offiziellen Nationalfeiertag, wurde es in Diekirch schon festlich: Die Soldaten der luxemburgischen Armee marschierten in Reih und Glied in der Rue Stavelot und auf dem Place Guillaume. In der Gemeinde befindet sich die Kaserne Grand-Duc Jean.

An der Veranstaltung nahmen auch Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng) und der Leiter des Verteidigungsstabs, Alain Duschène, teil. Der Minister überreichte einigen Mitgliedern der luxemburgischen Armee nationale Auszeichnungen.

(jg/L'essentiel)