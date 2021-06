Wo sind unsere Soldaten im Einsatz?

Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng) stellte dem Parlamentsausschuss die Aufgaben vor, die derzeit von den 28 im Ausland eingesetzten Militärs und zwei Polizeibeamten im Rahmen von fünf Missionen wahrgenommen werden. Sie sind hauptsächlich an der Schulung und Beratung von Einheimischen beteiligt oder sind für Koordinations- oder Kommunikationsdienste eingesetzt. Keine der Missionen sind Kampfeinsätze.

Mali

Die meisten unserer Soldaten im Einsatz sind in Mali stationiert, einem afrikanischen Land südlich der Sahara, das seit Jahren von dschihadistischer Gewalt erschüttert wird. Die luxemburgische Armee ist dort an zwei Missionen beteiligt: EUTM, der Ausbildungsmission der Europäischen Union, und Minusma, der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen.

In einer am Dienstagmorgen veröffentlichten parlamentarischen Antwort erklärte Außenminister Jean Asselborn, dass kein luxemburgischer Soldat bei dem Terroranschlag gegen die Minusma am 25. Juni in der Nähe von Gao getroffen wurde, da unsere für diese Mission eingesetzten Soldaten derzeit in Bamako stationiert sind.

Der Verteidigungsminister erklärte den Abgeordneten, dass unsere Truppen im Gegensatz zur französischen Armee nicht in lokale Konflikte eingreifen, sondern helfen, die Region zu stabilisieren. Die Rückkehr unserer Soldaten in ihre Heimat ist vorerst nicht vorgesehen. Zwei großherzogliche Verordnungen sehen eine luxemburgische Präsenz bis 2022 vor.

Litauen

Die Lage ist weniger brisant als in Mali, aber die Nato führt einen Einsatz in Litauen durch, einen Steinwurf von Russland entfernt. Luxemburg beteiligt sich an Operation «Enhanced Forward Presence» in diesem Sektor mit vier Soldaten, die zur Bereitstellung von Transportkapazitäten herangezogen werden.

Bald im Irak?

Nach dem Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan erwägt Luxemburg nach Angaben des Verteidigungsministers die Entsendung von zwei Soldaten in den Irak. Wenn die Abgeordneten die 24-monatige Mission genehmigen, werden die beiden für die Ausbildung der irakischen Streitkräfte verantwortlich sein.

In der Ukraine

Ein luxemburgischer Polizeibeamter ist in Kiew stationiert, um die ukrainische Verkehrspolizei zu schulen.

In Palästina

Eine Polizistin aus Luxemburg ist derzeit in Ramallah, Palästina, stationiert. Ihre Aufgabe dort ist es, die Strategie der palästinensischen Polizei zu untersuchen und zu verbessern.

