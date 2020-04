Baufirmen sind im Fokus der Gewerbeaufsicht

Für die Bauunternehmer ist es derzeit im Großherzogtum Pflicht, ihren Arbeitern Masken und Handschuhe bereitzustellen und dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche Geräte nach dem Gebrauch desinfiziert werden. Außerdem müssen sie die Arbeiten so koordinieren, dass der Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden kann, sodass Arbeiter und Passanten vor der Übertragung des Corona-Virus geschützt sind.

Seit der Wiedereröffnung der Baustellen am 20. April nimmt die Gewerbeaufsicht ITM die Einhaltung dieser Regeln genau unter die Lupe. So führte die ITM zwischen dem 20. und 23. April, 75 «Corona-Kontrollen» in allen Wirtschaftssektoren durch. Vierzehn Unternehmen mussten angewiesen werden, die Bestimmungen der Verordnung strikter einzuhalten, ein Unternehmen, musste die Arbeit auf einer Baustelle niederlegen.

Vor der Schließung, zwischen dem 20. März und dem 19. April, wurden 3.207 Inspektionen in allen Wirtschaftssektoren durchgeführt. 18 Unternehmen, die sich nicht an die Eindämmungsvorschriften gehalten hatten, wurden mit einer Geldstrafe belegt. Polizei und Zoll überprüfen ebenfalls, ob die geltenden Vorschriften im Zusammenhang mit dem Coronavirus eingehalten werden.

(nm/L'essentiel)