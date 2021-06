Tempo 30 soll in Luxemburg «die Norm» werden

Überall Tempo 30 in der Hauptstadt. Das fordert die Partei Déi Lenk, die am Mittwoch deshalb eine Aktion im Stadtteil Bonneweg organisiert hat. Mitglieder der Linkspartei stellten in der Rue de Bonnevoie, nahe der Place Léon XIII, Pappschilder mit Tempo 30 auf. Für Passanten verteilten sie Flugblätter.

«Die Reduzierung von 50 auf 30 Stundenkilometer ermöglicht es den Fahrern, rechtzeitig zu bremsen und erhöht damit die Überlebenschance der Unfallopfer», so Nathalie Oberweis, Abgeordnete von Déi Lénk. «Die 30er-Zone sollte die Norm werden, nicht nur um Schulen und Spielplätze.» Die Partei verweist auf Brüssel als Beispiel. Seit Jahresbeginn wurde dort auf dem gesamten Stadtgebiet, mit Ausnahme von Hauptverkehrsstraßen, Tempo 30 eingeführt. In den ersten vier Monaten des Jahres seien 635 Unfälle registriert worden, 2020 waren es im selben Zeitraum 814, hieß es. Darüber hinaus ermöglicht die geringere Geschwindigkeit laut Oberweis Luftverschmutzung zu reduzieren und die Lärmbelastung durch den Straßenverkehr zu halbieren.

Die Stadt Luxemburg hat im letzten Monat ihre erste 30er-Zone auf einem Abschnitt der Straße vor der Grundschule Zessingen eingeweiht. Auf weiteren Abschnitten staatlicher Straßen sind solche Zonen in Planung, immer vor Schulgebäuden. Bei den städtischen Straßen seien bereits über 60 Prozent für 30 Stundenkilometer ausgewiesen, gab Lydie Polfer gegenüber L'essentiel an. «Eine sehr wichtige Zahl für eine Hauptstadt», so die Bürgermeisterin.

Auf Nachfrage von Déi Lénk hin erklärte sie, dass Missachtung der Geschwindigkeitsbegrenzung durch die Verkehrsteilnehmer eine der häufigsten Beschwerden sei, die sie von Anwohnern erhalte. «Es ist eine Sache, Vorschriften zu erlassen, eine andere, dafür zu sorgen, dass sie auch angewendet werden». Sie sieht die Polizei in der Pflicht.

(ol/L'essentiel)