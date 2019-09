«Chirac ging einfach raus und trank ein Bier»

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn (LSAP) erinnert sich noch gut an Jacques Chirac. Er traf den ehemaligen französischen Präsidenten (1995-2007), der am Donnerstag verstarb, «beim Europäischen Rat 2004», wie Asselborn gegenüber L'essentiel berichtet. Chirac befand sich bereits in seiner zweiten und letzten Amtszeit als französischer Präsident, während Asselborn gerade erst seine ersten Schritte in der Diplomatie machte.

«Ich erinnere mich an einen Mann von extremer Heiterkeit, er war wirklich lustig», erzählt der Minister, der sich derzeit beim UN-Klimagipfel in New York aufhält. «Aber er hatte auch viel Charisma.» Jacques Chirac kam «aus einfachen Verhältnissen, das hat er nie vergessen, er blieb immer bescheiden», so Asselborn weiter.

«Gerhard Schröder wird bezahlen!»

Die Themen, die Chirac am Herzen lagen, waren «das Engagement für den Frieden, insbesondere im Nahen Osten, und der Kampf gegen den Rechtsextremismus in Frankreich, aber auch anderswo», so Asselborn. Damals war Jean-Marie Le Pen gerade in die zweite Runde der französischen Präsidentschaftswahlen gekommen, während sich in verschiedenen Ländern populistische Bewegungen zu entwickeln begannen.

Jacques Chirac sei auch ein großer Verfechter der französischen Sprache gewesen. «Einmal hat er eine Sitzung verlassen, bei dem der französische Gesprächspartner Ernest-Antoine Sellière auf Englisch sprach», erinnert sich Jean Asselborn, der an diesem Tag anwesend war. «Er war in den nächsten Raum gegangen, um ein Bier zu trinken!»

Eine Anekdote bringt ihn auch heute noch zum Schmunzeln. «Auf einem europäischen Gipfel haben wir über Investitionen diskutiert. Chirac unterbrach uns und sagte: Keine Sorge, wir werden darüber entscheiden, und Gerhard Schröder [damals Bundeskanzler, Anmerk. der Red.] wird dafür bezahlen.»

(Joseph Gaulier/L'essentiel)