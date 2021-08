Recyclinghöfe nehmen keine Handgranaten an

In der vergangenen Woche ist bei Merscheid eine Maschine bei Waldarbeiten auf einen Sprengkörper gestoßen und dabei in Brand geraten. Die Umweltverwaltung nimmt den Vorfall zum Anlass, um darauf hinzuweisen, dass Kriegsmunition nicht zum Recyclinghof gehört.

Was kurios klingt, scheint jedoch kein sinnloser Hinweis zu sein. «In den letzten Jahren haben uns die Recycling-Zentren mitgeteilt, dass Granaten, Panzerminen oder verschiedene andere Formen von Munition oder Sprengstoff zu den Recycling-Zentren gebracht werden», heißt es in der Mitteilung. Viele wüssten nicht, wie sie solche Funde ordnungsgemäß entsorgen könnten und seien sich der Explosionsgefahr überhaupt nicht bewusst.

Finger weg von Sprengkörpern

So habe in der Vergangenheit eine Person alte Sprengkaspeln zum Recyclen gebracht, die zum Entgleisen von Zügen verwendet wurden. Ein anderer Kunde habe in einer Tasche eine Flasche Nitroglycerin mitgebracht. Beides habe der Kampfmittelräumdienst der luxemburgischen Armee (SEDAL) mit kontrollierten Sprengungen zerstört.

Die Umweltverwaltung weist daher ausdrücklich darauf hin, dass Sie Munition, Granaten oder andere Sprengstoffe nicht berühren und auf keinen Fall transportieren sollen. Wenden Sie sich stattdessen unter der Telefonnummer 26 33 22-27 an den SEDAL, der zu jedem Wochentag erreichbar ist. Alternative ist die 113.

(mei/L'essentiel)